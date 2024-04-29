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Любовь Успенская раскритиковала песню Пугачевой

Певица Успенская назвала дурной композицию Пугачевой «Балалайка»

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская раскритиковала в шоу «Три аккорда» песню Аллы Пугачевой «Балалайка».

В программе композицию перепела Мия Бойка. Успенская отметила, что коллега выступила очаровательно, однако саму песню она назвала дурной и никакой. Музыка к композиции написана Игорем Николаевым, а слова — Михаилом Таничем.

«Миа, ты умудрилась даже из этой песни сделать конфетку. В твоем исполнении она зазвучала хорошо», — отметила артистка.

Успенскую поддержал Шуфутинский. Он считает, что песня «своеобразна тому времени». Она вышла в 1985 году.

«Тогда она могла, говоря простым языком, «проканать». Миа, ты вложила в этот номер всё свое обаяние и непосредственность», — заявил Шуфутинский.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S.» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

В апреле музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Примадонна проведет гастрольный тур по всей Европе. По его словам, Пугачева даст первый сольный концерт в Израиле, а затем на Кипре.

Ранее друг Пугачевой обвинил Галкина в отъезде артистки из России.

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