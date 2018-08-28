Reuters: Франция рекомендовала дипломатам отложить поездки в Иран

Министерство иностранных дел Франции рекомендовало дипломатам и сотрудникам ведомства отложить на неопределенный срок поездки в Иран из соображений безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы МИД.

По данным агентства, это решение связано с предотвращением теракта на встрече беглых иранских оппозиционеров под Парижем.

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Как отмечается, Франция воспринимает несостоявшийся теракт «свидетельством усиления враждебности Ирана».

При этом аналогичные рекомендации были переданы другим ведомствам страны.

Ранее сообщалось, что Франция прокомментировала санкции США против Ирана.