CBS: Маккейн попросил Буша и Обаму произнести речь на его похоронах

Сенатор США Джон Маккейн попросил экс-президентов США — Барака Обаму и Джорджа Буша — произнести речи на его похоронах, сообщает американский телеканал CBS News.

Американский сенатор Маккейн скончался от рака мозга в возрасте 81 года в Аризоне 25 августа. Обама и Буш произнесут речь во время похоронной службы в Вашингтонском кафедральном соборе, говорится в материале.

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После смерти Маккейна Буш назвал американского сенатора «человеком глубокой убежденности и патриотом». В свою очередь Барак Обама заявил, что Маккейн проявил мужество и смелость.

По данным агентства Associated Press, в похоронной церемонии примет участие и вице-президент США Майк Пенс.

Ранее сообщалось, что семья сенатора США Джона Маккейна рассказала о его решении прекратить лечение. Позже стало известно, что президенту США Дональду Трампу было отказано в посещении траурной церемонии на похоронах Маккейна.