WP: Трамп запретил публиковать заявление, воспевающее героизм Маккейна

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Американский лидер Дональд Трамп не позволил опубликовать в связи со смертью сенатора Джона Маккейна официальное заявление Белого дома, в котором покойного называют героем. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета The Washington Post.

Согласно имеющейся информации, такое заявление намеревались выпустить советники Трампа, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и глава аппарата администрации Джон Келли. Черновой вариант заявления, в котором отмечается героизм Маккейна, был составлен до его кончины, а впоследствии был доработан.

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Отмечается, что Трамп разместил пост на своей странице в твиттере, посвященный смерти сенатора, но запретил публиковать заранее подготовленное заявление.

Ранее сообщалось, что семья скончавшегося сенатора Джона Маккейна не хочет видеть президента США Дональда Трампа на похоронной церемонии.

Сенатор Джон Маккейн скончался 25 августа. На протяжении последнего года он боролся с опухолью мозга.