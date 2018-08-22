Трамп отреагировал на приговор Манафорту

Президент США Дональд Трамп прокомментировал приговор бывшему руководителю своего предвыборного штаба Полу Манафорту и заявил, что это никак не связано «со сговором с Россией», передает РИА «Новости».

Члены жюри присяжных суда Александрии в штате Вирджиния в ходе заседания по делу Манафорта признали его виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати.

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Манафорта обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег, сговоре против США, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и налоговых махинациях.

В частности, Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве.