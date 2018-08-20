Украинский депутат ответил США на обвинения в предательстве

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко ответил на обвинения американских СМИ в «предательстве» со стороны Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее американские эксперты призвали оказать давление на Украину из-за контракта между компанией «Мотор Сич» и КНР, согласно которому украинский концерн поставит в Китай 250 двигателей для боевых самолетов.

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По словам Ляшко, Штаты, обвиняя Украину в «предательстве», при этом сами не желают покупать двигатели «Мотор Сич», что может привести к банкротству компании и «тысячам новых высококвалифицированных, но безработных украинцев».

Нардеп также подчеркнул, что Украина — одна из пяти стран, которая производит самые современные авиационные двигатели.

В самой компании «Мотор Сич» отметили, что за обвинениями США кроется «лоббирование интересов российских производителей».