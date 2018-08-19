Косачев: переговоры Меркель и Путина внушают оптимизм

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев дал комментарий в связи с состоявшимися переговорами российского президента Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Косачева, российско-немецкие переговоры являются событием мирового масштаба, поскольку диалог между Россией и ФРГ для международной повестки важен не меньше, чем российско-американские отношения.

Реклама

«В таких условиях от лучшего понимания друг друга России и Германии может зависеть гораздо больше, чем двусторонние отношения Берлина и Москвы», — заявил Косачев.

Он уточнил, что страны объединяет «Северный поток — 2», конфликт в Сирии и на Ближнем Востоке, позиция по ядерной сделке с Ираном и ситуации на Корейском полуострове. При этом между Россией и Германией есть много других «шероховатостей и заноз».

По мнению Косачева, оценка этих переговоров как «обстоятельных, своевременных и полезных» внушает оптимизм.

«И для меня он как в том, что удалось откровенно обсудить все главные международные вопросы, так и, во многом, во вчерашнем общем понимании лидеров России и Германии важности содействия двум диалоговым форматам — между бизнесменами двух стран и по линии гражданских обществ», — пояснил Косачев.

Ранее сообщалось, что встреча российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продлилась три часа.