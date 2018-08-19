Путин и Меркель обсудили иранскую ядерную сделку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ядерное соглашение с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин и Меркель поговорили о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

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Он также добавил, что ситуация вокруг иранской ядерной сделки «понятна».

Ранее в МИД России заявили, что сотрудничество Москвы и Тегерана в ядерной сфере ведется строго согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Как отмечалось, сотрудничество России и Ирана по атому ведется в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231.