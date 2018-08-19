Песков рассказал о переговорах Путина и Меркель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехчасовые переговоры российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель были обстоятельными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин и Меркель провели детальный и обстоятельный разговор.

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Он также добавил, что у лидеров не было цели достигнуть договоренностей.

Песков подчеркнул, что на встрече Путин и Меркель «сверили часы» по актуальным вопросам.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Меркель в замке Мезеберг продлились три часа.

Как отмечалось, лидеры планировали обсудить ситуацию в Сирии, на Украине и в Иране.