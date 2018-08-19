Трамп назвал финансовую помощь Сирии нелепой

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что финансовая помощью Сирии, которую выделяет Вашингтон, является нелепой.

По его словам, финансировать восстановление Сирии должны «другие богатые страны».

Он также добавил, что США больше не будут ежегодно выделять «несуразные» $230 млн на развитие Сирии.

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Трамп подчеркнул, что намерен развивать США и американскую армию.

Ранее сообщалось, что Трамп дал понять президенту России Владимиру Путину, что США намерены сохранить военное присутствие в Сирии до окончательной победы над боевиками террористической группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.