СМИ: Путин написал пожелание на машине и уехал со свадьбы главы МИД Австрии
Президент России Владимир Путин покинул праздничное мероприятие по случаю свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, передает Oe24.
Сообщается, что глава государства написал на автомобиле молодоженов пожелание и попрощался с гостями свадьбы по-немецки.
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Кортеж Путин направился в Грац по перекрытому шоссе, после чего президент направится в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ранее сообщалось, что свадьбу главы МИД Австрии отложили из-за задержки приглашенного на торжество российского президента .