Путин внес на рассмотрение кандидатов на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии кандидатов на должность главы республики, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин внес на рассмотрение Народного Собрания Республики Ингушетия кандидатуры заместителя председателя комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политике Богатырёва Ильяса Сулеймановича, главы Республики Ингушетия Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича и депутата Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоева Урусхана Хасановича для избрания на должность главы Республики Ингушетия», — говорится в тексте официального сообщения.

Ранее Путин внес на рассмотрение кандидатов на пост главы Дагестана.