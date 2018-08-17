Путин обсудил с членами Совбеза темы переговоров с Меркель

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России темы переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает РИА «Новости».

«Состоялся обмен мнениями по темам, которые могут затрагиваться завтра в ФРГ в предстоящих контактах с канцлером Меркель, включая сирийские дела и Украину», — сказал Песков.

Реклама

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

«Были обсуждены также актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, какие темы затронут на переговорах 18 августа президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.