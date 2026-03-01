За три часа Россию атаковали почти 60 дронов

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над пятью регионами страны, Азовским и Черным морями 57 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Над акваторией Черного моря ликвидировали 18 БПЛА, над Крымом — 15, над акваторией Азовского моря — девять, восемь беспилотников сбили в небе Брянской области, пять — в Курской и по одному — в Белгородской области и Краснодарском крае.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с момента начала специальной военной операции. Срок вполне достаточный, чтобы уточнить большую часть вопросов в сфере модернизации и строитель­ства вооруженных сил, укрепления их боевой мощи, повышения боевой и мобилизационной готовности, тенденций и способов технического оснащения армии и флота. Уроки СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

