Армия

За три часа Россию атаковали почти 60 дронов

Силы ПВО за три часа ликвидировали над регионами России 57 дронов
Министерство обороны РФ

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над пятью регионами страны, Азовским и Черным морями 57 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Над акваторией Черного моря ликвидировали 18 БПЛА, над Крымом — 15, над акваторией Азовского моря — девять, восемь беспилотников сбили в небе Брянской области, пять — в Курской и по одному — в Белгородской области и Краснодарском крае.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с момента начала специальной военной операции. Срок вполне достаточный, чтобы уточнить большую часть вопросов в сфере модернизации и строитель­ства вооруженных сил, укрепления их боевой мощи, повышения боевой и мобилизационной готовности, тенденций и способов технического оснащения армии и флота. Уроки СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее герой России рассказал, как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

 
