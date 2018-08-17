В Кремле рассказали о предстоящей встрече Патрушева и Болтона

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую встречу советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, он не может дать ответ на вопрос о том, вопрос о том, будут ли Болтон и Патрушев осуждать во время встречи детали следующего саммита президентов России и США. Также он не смог сообщить, будет ли обсуждаться предполагаемое время и место встречи лидеров стран.

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«Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Давайте дождемся встречи», — сказал Песков.

Встреча Болтона и Патрушева, по словам Пескова, пройдет на следующей неделе в Женеве.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома рассказала, с какими еще странами Болтон планирует встретиться в Женеве.