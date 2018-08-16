Экс-сотрудница Белого дома опубликовала запись разговора с Ларой Трамп

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Бывшая помощница президента США Омароса Маниголт-Ньюман опубликовала аудиозапись разговора с Ларой Трамп, в ходе которого невестка американского лидера Дональда Трампа предлагает ей деньги «за молчание». Об этом сообщает MSNBC.

По данным телеканала, запись была сделана в декабре 2017 года.

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Как отмечается, на записи слышно, как жена сына президента США Лара Трамп предлагает Маниголт-Ньюман контракт, который предусматривает ежемесячную выплату в размере $15 тыс.

По мнению Маниголт-Ньюман, это предложения было попыткой команда Трампа заставить ее замолчать.

Она также подчеркнула, что отказалась от данного контракта.

Ранее сообщалось, что Маниголт-Ньюман выразила желание поделиться со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет дело о «российском вмешательстве», аудиозаписями разговоров с сотрудниками Белого дома.