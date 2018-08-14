Путин принес соболезнования президенту Италии в связи с обрушением моста

Президент России Владимир Путин направил своему коллеге из Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями в связи с обрушением моста, в результате которого погибли десятки человек. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По данным пресс-службы, российский лидер выражает глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи.

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«Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Мост магистрали А10 обрушился в итальянском городе Генуя днем 14 августа. В результате крушения под обломками конструкции в автомобилях оказались десятки людей, были повреждены 12 машин.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, при обрушении моста в Генуе погибли 22 человека.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Генуе.