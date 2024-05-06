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В Китае удивились поведению Лукашенко в Кремле и улыбке Путина

Tencent: в Китае поразились поведению Лукашенко в Кремле и улыбке Путина

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Гавриил Григоров/РИА Новости

В Кремле белорусский лидер Александр Лукашенко начал шутить в присутствии президента России Владимира Путина, вызвав удивление китайской прессы. Об этом сообщает издание Tencent.

На встрече главы государств выразили поддержку развитию двусторонних отношений, обменялись мнениями о мировых событиях. Китайские журналисты отметили необычно дружелюбную атмосферу во время переговоров.

Разговор зашел о провокациях на границах, организуемых западными странами. Лукашенко подчеркнул, что европейские соседи часто устраивают военные учения возле белорусских границ, при этом обвиняя Москву и Минск в планах на экспансию. В ответ на эти обвинения Лукашенко пошутил.

«Они кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Нам своих проблем хватает, еще не хватало кого-то захватывать,» — пошутил Лукашенко.

Путин не смог скрыть улыбку, согласившись с коллегой и назвав обвинения чистой ерундой. Китайские наблюдатели отметили интерес к разговору двух лидеров и выразили удивление откровенностью Лукашенко в присутствии Путина.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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