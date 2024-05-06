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В России подскочил спрос на ипотеку для строительства частных домов

«Известия»: в РФ подскочил спрос на ипотеку для строительства частных домов

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В 2024 году россияне стали чаще оформлять ипотеку на покупку и строительство частных домов. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Центробанк.

По данным источника, в первом квартале банки выдали таких кредитов на 224 млрд рублей, что на 42% больше, чем за первые три месяца 2023 года.

Отмечается, что на строительство частных домов за январь-март 2024 года россияне взяли кредитов на 149 млрд. Эта сумма в три раза превысила показатель за первый квартал 2023 года.

5 мая сообщалось, что в большинстве крупнейших российских городов с момента запуска программы льготной ипотеки в апреле 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась более чем в два раза.

3 мая отмечалось, что спрос на готовые дома из дерева в России вырос на 10-15% по сравнению с 2023 годом.

Ранее сообщалось, что в России могут упростить покупку квартир с использованием маткапитала.

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