В МИД Белоруссии сообщили, что двери для переговоров по Украине открыты

Двери Белоруссии для проведения на территории страны мирных переговоров по Украине открыты. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

По его словам, двери Белоруссии для проведения таких переговоров «всегда были, есть и остаются открытыми».

«Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине», — сказал министр.

В мае заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут одержать победу в конфликте с Россией, поэтому мирные переговоры — единственный выход из ситуации.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не была против переговоров, это верно и при обсуждении каких-либо решений вместе с Украиной.

Ранее Владимир Мединский рассказал о деталях переговоров с Украиной в 2022 году.