В России намерены ограничить комиссии за снятие денег с кредиток

Центральный банк (ЦБ) РФ работает над механизмами ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на Центробанк.

Как заявили в регуляторе, некоторые банки начали «прятать» дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредиток. Сейчас такая комиссия в среднем составляет 4-6%. Она, как правило, предусматривает еще и фиксированный платеж за операцию. По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, рыночная комиссия за снятие денег с кредитных карт оправдана, но если она превышает определенный уровень — это экстрадоходность и ее необходимо включать в полную стоимость кредита (ПСК).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что пока рыночная комиссия в ПСК не учитывается. В ЦБ сообщили, что регулятор видит «злоупотребления со стороны отдельных банков», которые «прячут» сверхдоходность по кредитным картам в такие комиссии, «в связи с чем прорабатывает механизмы, чтобы ограничить подобные практики».

С 1 января 2025 года они вступят в силу, и россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу для них кредитов. Наталия Иванова, основатель международной онлайн-школы финансовой грамотности и онлайн-профессий deFIN, рассказала «Газете.Ru», почему такая мера вряд ли получит широкое распространение в России

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