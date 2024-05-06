Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России намерены ограничить комиссии за снятие денег с кредиток

«Известия»: ЦБ РФ cобирается ограничить комиссии за снятие денег с кредиток

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Центральный банк (ЦБ) РФ работает над механизмами ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на Центробанк.

Как заявили в регуляторе, некоторые банки начали «прятать» дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредиток. Сейчас такая комиссия в среднем составляет 4-6%. Она, как правило, предусматривает еще и фиксированный платеж за операцию. По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, рыночная комиссия за снятие денег с кредитных карт оправдана, но если она превышает определенный уровень — это экстрадоходность и ее необходимо включать в полную стоимость кредита (ПСК).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что пока рыночная комиссия в ПСК не учитывается. В ЦБ сообщили, что регулятор видит «злоупотребления со стороны отдельных банков», которые «прячут» сверхдоходность по кредитным картам в такие комиссии, «в связи с чем прорабатывает механизмы, чтобы ограничить подобные практики».

С 1 января 2025 года они вступят в силу, и россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу для них кредитов. Наталия Иванова, основатель международной онлайн-школы финансовой грамотности и онлайн-профессий deFIN, рассказала «Газете.Ru», почему такая мера вряд ли получит широкое распространение в России

Ранее россиянам рассказали, зачем банки раздают кредитки всем подряд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами