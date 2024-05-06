Россияне назвали Петра I и Ленина идеальными лидерами

Наиболее значимыми в лидерстве россияне назвали следующие качества: ответственность, харизма, стратегическое мышление, уверенность, эмпатия, честность и целеустремленность. По мнению участников опроса, эти черты выделяют лидеров и составляют образ человека, который способен объединять людей. Это показал опрос, проведенный СберУниверситетом, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным развернутых ответов россиян, в топ-5 идеальных лидеров из российской истории попали, Александр Суворов, Екатерина II и Георгий Жуков. Также в рейтинге оказались Михаил Кутузов, Сергей Королев, Петр Столыпин, Александр III и Николай II. Если рассматривать все ответы респондентов, то упомянутых в ответах лидеров можно разделить на 6 основных групп: исторические личности, бизнесмены и предприниматели, деятели науки и культуры, религиозные лидеры, литературные и киноперсонажи, вымышленные исторические личности.

Для поиска закономерностей в ответах респондентов была подключена нейросетевая модель GigaChat. Искусственный интеллект определил, что участники судили о лидерских качествах в первую очередь через управленческие таланты: стратегическое мышление, целеустремленность, уверенность. Но при выборе одной, главной черты все же выделяется морально-нравственное качество: эмпатия, забота, служение благу, честность. Анализируя ответы участников, GigaChat также смог собрать наиболее часто встречающиеся характеристики лидеров и объединить их в группы. Это позволило выделить 3 основные комбинации:

— Король продуктивности (ответственный, целеустремленный и харизматичный);

— Лидер-визионер (ответственный и вдохновляющий лидер, обладающий стратегическим мышлением);

— Профессионал-наставник (отличается высоким уровнем компетентности, коммуникабельный и уверенный в себе).

«Смотря на лидеров в разрезе эпох, стоит учитывать особенности исторического времени. Однако, проведя глубокий анализ, мы смогли понять, что сами лидерские навыки в течение столетий не изменились, в отличие от способов их проявления. Если раньше благодаря им полководцы добивались побед, а вожди объединяли народы, то сейчас эти качества используют управленцы для построения идеальной команды и развития собственного бизнеса», — рассказал Алексей Суханов, проректор по исследованиям и инновациям СберУниверситета.

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