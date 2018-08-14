В Сеуле назвали возможные даты саммита КНДР и Республики Корея

Второй в этом году саммит представителей Северной и Южной Корей может пройти 12 и 13 сентября. Об этом советник южнокорейского президента Мун Чжэ Ина сказал телеканалу JTBC, передает японское агентство Jiji.

По словам советника, саммит пройдет 12-13 сентября. Он отметил, что встреча будет приурочена к 70-летию основания Северной Кореи, которое будет праздноваться 9 сентября.

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При этом советник добавил, что вероятность объявления об окончания войны между севером и югом в данный момент уменьшилась.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея согласовали новый саммит. Отмечалось, что стороны уже обсудили список вопросов, которые будут вынесены на переговоры.