В Госдуме прокомментировали планы Украины по созданию аналога «списка Магнитского»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал предложение Киева к ЕСПЧ о создании аналога «списка Магнитского» из-за осужденных в России украинцев, сообщает RT.

По мнению депутата, создание данного списка — это не путь решения проблем осужденных в России украинцев.

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«Если таким «креативом» Украина планирует освободить Сенцова, то она ошибается. Касательно остальных осужденных, пребывающих в наших тюрьмах, есть два пути. Либо они выйдут после окончания своих сроков, либо мы обменяем их на наших граждан, удерживаемых на территории Украины. В этом направлении идёт работа на уровне уполномоченных по правам человека обоих государств», — сказал Белик.

Депутат добавил, что Украина должна быть готова к адекватной реакции со стороны России.

Ранее сообщалось, что минюст Украины предлагает ЕСПЧ создать аналог «списка Магнитского».