Путин прокомментировал подписание конвенции по статусу Каспия

Президент России Владимир Путин заявил, что подписанная конвенция о правовом статусе Каспийского моря гарантирует решение актуальных вопросов региона на принципах консенсуса и учета интересов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, «принципиально важно, что Конвенция закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов».

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Также Путин отметил, что сотрудничество пяти государств Каспийского побережья получило юридическую основу.

Ранее Путин рассказал о мерах по предотвращению инцидентов на Каспии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита глав государств «Каспийской пятерки».