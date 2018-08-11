Президент Румынии раскритиковал действия жандармов при разгоне манифестантов

Президент Румынии Клаус Йоханнис подверг критике действия представителей жандармерии, которые разгоняли антиправительственный митинг в столице страны. Об этом он написал на свое странице в фейсбуке.

Политик подчеркнул, что в демократической стране каждый должен иметь право на протест, каких бы он взглядов ни придерживался. При этом насилие, по его мнению, недопустимо вне зависимости от политических предпочтений человека.

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«Я твердо осуждаю жестокое, совершенно непропорциональное по отношению к поведению большинства людей на площади Виктории вмешательство жандармерии», — сказал Йоханнис.

Он также добавил, что главе правоохранительных органов Румынии Кармен Дэн придется объяснить, как она координировала действия полицейских во время митинга.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ходе протестов в Румынии выросло до 440.