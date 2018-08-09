В Госдепе рассказали, чего хотят добиться от России с помощью санкций

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что при помощи введения санкций Штаты пытаются «улучшить поведение» России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Науэрт, президент США Дональд Трамп обсуждал с госсекретарем Майком Помпео вопросы отношений с российским правительством и заявлял, что хотел бы улучшить их. При этом, Россия и США — «большие страны», и у Москвы и Вашингтона есть много вопросов, вызывающих взаимное беспокойство.

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«Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции этот тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению», — подчеркнула представитель Госдепа.

Ранее сенатор Джон Маккейн оценил новые санкции против России.