Россия предложила США предать гласности переписку по «делу Скрипалей»

Посольство России в США предложило американским властям предать гласности переписку по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Подтвердили, что мы неизменно выступаем за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных. Предложили предать гласности переписку по этому вопросу», — говорится в тексте официального комментария.

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В посольстве отметили, что на данный ответа на данное предложение «не последовало».

Ранее сообщалось, что в российском посольстве назвали «драконовскими» новые санкции США против Москвы из-за инцидента в Солсбери.