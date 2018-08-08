Сенатор США передал Путину письмо от Трампа

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, который находился с официальным визитом в Москве, написал в своем твиттере, что передал администрации президента России Владимира Путина письмо от американского лидера Дональда Трампа.

По словам сенатора, он был «удостоен чести» передать администрации Путина письмо от Трампа.

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«В письме подчеркивается важность дальнейшего взаимодействия по разным вопросам», — написал Пол.

Он отметил, что среди них — противодействие терроризму, активизация законодательного диалога и возобновление культурных обменов.

Ранее издание Politico сообщало, что Путин на переговорах с Трампом в Хельсинки предлагал вынести на обсуждение меморандум, где упоминались, в том числе, ядерное разоружение и запрет на применение оружия в космосе.