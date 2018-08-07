Медведев рассказал о перспективах восстановления дипотношений с Грузией

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что российская сторона готова выстраивать отношения с Грузией. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

По словам премьера, Россия готова выстраивать отношения с новым руководством Грузии.

«Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали», — отметил Медведев.

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Он добавил, что Россия не будет возражать против восстановления отношений с грузинской стороной, если Грузия будет готова к этому. При этом Медведев обратил внимание на активизацию торгово-экономического сотрудничества и туристического общения между странами.

Ранее Медведев рассказал, почему российские танки не стали входить в столицу Грузии в 2008 году, когда он был на посту президента.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.