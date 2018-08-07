DS: Турция и США достигли предварительной договоренности по санкциям

Источники в турецких дипломатических кругах сообщили, что Турция и США смогли достичь предварительного соглашения по поводу американских санкций против министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Об этом пишет The Daily Sabah.

Как отмечается, Анкара и Вашингтон заявили о готовности развивать дипотношения, а также решать проблемы, существующие в отношениях между странами.

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По данным издания, делегация из Турции в течение двух дней прибудет в США для того, чтобы принять участие в переговорах о санкциях, коснувшихся турецких министров.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в качестве ответных мер заморозит активы министра юстиции и министра внутренних дел США в Турции. До этого США ввели персональные санкции против главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и главы минюста Абдулхамит Гюля.