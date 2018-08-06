В МИД рассказали, чем Сигал будет заниматься на новом посту

Американский киноактер Стивен Сигал, обладающий российским гражданством, на своем посту специального представителя Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия займется проектами с сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, а также сохранением связанных с Россией памятных мест в США, популяризацией наследия Русской Америки, сообщили в министерстве.

«Предполагается, что в новом качестве С.Сигал будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнерами», — говорится в тексте официального сообщения.

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В частности, отметили в ведомстве, Сигал займется популяризацией страниц общей истории США и России, вызывающих большой интерес у граждан обеих стран. В министерстве также пожелали актеру успехов в предстоящей работе и поблагодарили за готовность использовать свой опыт и авторитет для продвижения российско-американских связей.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скепсис экс-посла США в России Майкла Макфола по поводу назначения Сигала.