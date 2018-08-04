В Киеве рассказали про «страшный сценарий Путина»

Россия будет использовать максимальное количество ресурсов для получения политического и экономического контроля над Украиной по мере приближения выборов в стране, заявил изданию Fakty.ua военный эксперт Алексей Арестович.

Среди мест, которые могут стать «горячими точками», он назвал Херсон, Бердянск и Мариуполь. Арестович отметил, что «с сентября все начнется», связав это с тем, что люди вернутся из отпусков.

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«Положение страшное: Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг», — сказал эксперт.

Он отметил, что на Украине «есть огромный запрос на насилие».

По его словам, если на выборах победит «пророссийский кандидат», то страна потеряет независимость.

«Если победит кто-то, кроме Порошенко, то начнут продвигаться тезисы о развязывании войны на Донбассе «режимом» Порошенко, будут примирять Украину с Россией. В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два», — сказал он.

Он рассказал, что в настоящее время «очень многие хотят снять Порошенко».

Арестович также рассказал, что Россия сменит «военные методы» давления на политические, а также использует в своих целях украинского боксера Александра Усика.