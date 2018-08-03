Джулиани рассказал, когда Трамп примет решение о встрече с Мюллером

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп в течение десяти дней примет решение о выступлении перед спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследование «российского вмешательства» в президентские выборы. Об этом сообщает Politico.

По его словам, Трамп примет решение о встрече с Мюллером в течении семи или десяти дней.

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Он также добавил, что адвокаты Трампа все еще рассматривают вариант отказа от выступления.

Ранее СМИ сообщили, что Мюллер хочет допросить Трампа о препятствии правосудию по «российскому делу».

Как отмечалось, спецпрокурор США также готов сократить свой список вопросов к Трампу.