Лавров объяснил высылку российских дипломатов из Греции «жестким давлением»

Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что решение о высылке дипломатических представителей России из Греции принималось под давлением. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, такое давление на греческую сторону оказывают те, кто стремится любую страну превратить в участника «антироссийского фронта».

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«…у нас нет оснований сомневаться, что эти решения принимались под жестким давлением…», — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что считает главу российского МИДа Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов на международной арене.