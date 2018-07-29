Сын Рейгана: сторонники Трампа выбрали бы Путина президентом

Сын бывшего президента США Рональда Рейгана Рон заявил, что американцы выбрали бы президентом главу российского государства Владимира Путина, предпочтя его любому кандидату от Демократической партии. Об этом он заявил в интервью MSNBC.

По словам Рейгана-младшего, сторонники нынешнего главы Штатов Дональда Трампа настолько им увлечены, что поддерживают всех, кто нравится самому президенту США.

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«Обещаю вам, если бы остались только сторонники Трампа, они бы выбрали Путина вместо любого другого кандидата...Если они уверены, что Трамп любит Путина, они тоже будут его любить», — заявил Рон Рейган.

Он также подчеркнул, что для сторонников нынешнего американского президента главное то, что он «ненавидит тех же людей, что и они». Сын Рональда Рейгана назвал это «своего рода синдромом Трампа».

Ранее сообщалось, что неизвестный выставил в капитолии Колорадо портрет Владимира Путина на месте, где должен быть размещен портрет Трампа.