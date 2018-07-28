Путин участвует в праздновании годовщины крещения Руси

Президент России Владимир Путин принял участие в торжествах, посвященных 1030-летию крещения Руси. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, на Соборной площади Кремля состоялось праздничное богослужение, по его окончании запланирован крестный ход к памятнику князю Владимиру, где будет совершен молебен.

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Как стало известно, Путин прибыл на Соборную площадь Кремля на автомобиле, откуда они вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II отправятся к памятнику князю Владимиру.

Отмечается, что в торжественных мероприятиях по случаю годовщины крещения Руси примут участие тысячи человек, в том числе главы и представители православных церквей из разных стран.

Ранее сообщалось, что из-за празднований в субботу, 28 июля будет закрыт мавзолей Ленина.