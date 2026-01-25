Минобороны сообщило о перехвате более 50 беспилотников над Россией за ночь

Минобороны: над югом и центром России за ночь уничтожили 52 дрона

Дежурные силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, наибольшее число дронов — 18 — сбито над Брянской областью. Еще 15 беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края, девять — над Ростовской областью. Четыре дрона перехватили в Орловской области, по три — над Белгородской и Астраханской областями.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «самом массированном обстреле» Белгорода, предположительно, ракетами HIMARS. Предварительно, никто из горожан не пострадал, однако были повреждены объекты энергетики.

Гладков добавил, что в селе Таврово в Белгородском округе при падении обломков повреждены крыши двух частных домов. Как сообщил Telegram-канал Mash, в Белгороде во время атаки ВСУ произошло 50 взрывов.

Ранее российские ПВО сбили 75 украинских дронов за одну ночь над семью регионами страны.