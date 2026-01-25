Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Гренландии бездомный оценил идею стать американцем за $1 млн

РИА Новости: бездомный в Гренландии согласился стать американцем за $1 млн
Marko Djurica/Reuters

Бездомный житель Гренландии в ходе беседы с журналистами рассказал, что согласен стать американцем за $1 млн. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бездомный. Я бы, конечно, принял это предложение», — сказал 40-летний мужчина, комментируя сообщения о возможной компенсации от президента США Дональда Трампа за присоединение Гренландии к его стране.

Житель острова подчеркнул, что ему важно перестать быть бездомным. Ему без разницы, будет ли он при этом считаться американцем или гренландцем.

Также журналисты поинтересовались у мужчины, как так получилось, что он хорошо говорит на английском языке. В ответ бездомный заявил, что говорит не по-английски, а по-американски.

22 января британская газета Daily Mail написала, что Трамп может предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн, если население проголосует за присоединение подконтрольного Дании острова к США. По данным журналистов, в настоящее время американский лидер обдумывает эту идею. Сейчас на территории Гренландии проживают 57 тыс. человек.

Ранее министерство обороны США признало Гренландию ключевым стратегическим районом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701485_rnd_1",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+