Пушков объяснил, кто будет препятствовать новой встрече Путина и Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о возможности новых встреч президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Пушкова, несмотря на готовность лидеров посетить страны друг друга, найдутся «враги нормализации отношений», которые приложат усилия для того, чтобы визиты Путина и Трампа в Вашингтон и Москву не состоялись.

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«Градус антироссийской истерии в США будут стараться поддерживать на запредельном уровне», — заявил Пушков.

Ранее в американском конгрессе неодобрительно отнеслись к проведению встреч между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным один на один.