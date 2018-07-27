Трамп опроверг слова своего бывшего адвоката о встрече с россиянами

Американский президент Дональд Трамп ответил на обвинения телеканала CNN, который со ссылкой на бывшего адвоката главы государства Майкла Коэна сообщил, что Трамп якобы знал о встрече своего сына и представителей России. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, у него складывается впечатление, что кто-то выдумывает истории, чтобы выбраться из несвязанного с этим затруднительного положения.

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«Я не знал о встрече с моим сыном, Доном-младшим», — написал Трамп.

Ранее Коэн заявил, что слышал, как сын Трампа проинформировал отца о встрече с российскими представителями, якобы имеющими компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.