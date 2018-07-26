МИД: на встрече в Берлине поднимался вопрос о референдуме в Донбассе

Замглавы МИД России Григорий Карасин сообщил, что на встрече в «нормандском формате» в Берлине на уровне политдиректоров МИДов поднимался вопрос о проведении референдума в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Вопрос референдума затрагивался, но подробно не обсуждался», — заявил Карасин на пресс-конференции по итогам встречи.

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Замглавы МИД отметил, что российская сторона пояснила, что отсутствие прогресса урегулирования в Донбассе заставляет «думать о каких-то новых формах, новых подходах».

При этом, по его словам, обмен идеями продолжается.

Карасин отметил, что это одна из идей, которая, на его взгляд, могла бы быть конструктивной. Однако он также отметил, что стороны в детали в ходе переговоров не вдавались.

Кроме того, по его словам, стороны договорились на встрече продолжить обсуждение идеи миротворческой миссии в Донбассе.