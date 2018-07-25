Пучдемон вернется из Германии в Бельгию

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что вернется в Бельгию из Германии в субботу, 28 июля. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на прошлой неделе Верховный суд Испании отменил европейский ордер на арест Пучдемона после того, как Германия отказала в его экстардиции по обвинениям в мятеже.

Реклама

По данному обвинению шесть членов бывшего кабинета экс-главы Каталонии в настоящее время находятся в тюрьме, в то время как самому Пучдемону и еще нескольким политикам удалось покинуть Испанию и укрыться в других странах Европы.

На прошлой неделе суд в Германии постановил, что Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию за растрату бюджетных средств, но не за призывы к восстанию.

Сам Пучдемон заявил, что в Бельгии он планирует продолжить кампанию по выходу Каталонии из состава Испании.

Ранее сообщалось, что испанский суд отказался от требования экстрадировать экс-главу Каталонии.