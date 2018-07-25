Опрос: республиканцы теряют доверие к ФБР

Республиканцы утратили веру в ФБР c момента инаугурации президента США Дональда Трампа. Соответствующие результаты следуют из национального исследования Pew Research Center.

На данный момент 49% республиканцев имеют благосклонное отношение к ФБР. По сравнению с опросом в январе 2017 года такие результаты ниже на 16%. Так, в прошлом году было 65% респондентов-республиканцев, которые имели благоприятные представления об организации. Между тем, согласно новому опросу, 44% республиканцев неблагоприятно относятся к ФБР.

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Отношение демократов к ФБР практически не изменилось. В настоящее время положительно оценивают ФБР 77% респондентов. По результатам опроса в январе 2017 года их было 76%.

В опросе, который проводился с 11 по 15 июля, участвовало более тысячи респондентов.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил ФБР и министерство юстиции США во введении суда в заблуждение в связи с публикацией рассекреченных документов о слежке за бывшим советником Картером Пейджем.