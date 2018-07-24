В Кремле анонсировали встречу Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Ушакова, встреча Путина и Си Цзиньпина состоится 26 июля.

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Он также отметил, что встреча будет проведена в виде неформального общения за обеденным столом.

Ушаков подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Си Цзиньпин принял приглашение Путина посетить Восточный экономический форум.

По ее словам, Си Цзиньпин высоко ценит личные отношения с Путиным, с нетерпением ждет предстоящей встречи.