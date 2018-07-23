WSJ: Трамп лишит доступа к секретам чиновников, обвинявших его в связях с Россией

В Белом доме рассказали о намерении президента США Дональда Трампа лишить доступа к секретным сведениям шестерых бывших чиновников, которые обвиняли его в связях с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По имеющимся данным, Трамп планирует отобрать секретный доступ у бывших директоров ФБР и ЦРУ, Джеймса Коми и Джона Бреннана, бывшего главы ЦРУ и АНБ Майкла Хейдена, экс-директора американской разведки Джеймса Клэппера, бывшего советника президента Барака Обамы Сьюзан Райс, а также экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейба.

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Расследованием дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, а также связей Трампа с Россией занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.

Ранее сообщалось, что Мюллер опубликовал список из 500 доказательств, которые собирается предоставить в суде над главой избирательного штаба Трампа.