WSJ: Трамп лишит доступа к секретам чиновников, обвинявших его в связях с Россией
В Белом доме рассказали о намерении президента США Дональда Трампа лишить доступа к секретным сведениям шестерых бывших чиновников, которые обвиняли его в связях с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По имеющимся данным, Трамп планирует отобрать секретный доступ у бывших директоров ФБР и ЦРУ, Джеймса Коми и Джона Бреннана, бывшего главы ЦРУ и АНБ Майкла Хейдена, экс-директора американской разведки Джеймса Клэппера, бывшего советника президента Барака Обамы Сьюзан Райс, а также экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейба.
Расследованием дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, а также связей Трампа с Россией занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.
Ранее сообщалось, что Мюллер опубликовал список из 500 доказательств, которые собирается предоставить в суде над главой избирательного штаба Трампа.