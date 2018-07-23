В МИД назвали темы визита Лаврова в Израиль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направляется в Израиль для обсуждения ситуации в регионе и двусторонних отношений, рассказали в МИД России, сообщает РИА «Новости».

«Лавров направляется в Израиль для обсуждения ситуации в регионе и двусторонних отношений», — отметили в ведомстве.

Реклама

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

«Я буду обсуждать с ними региональную проблематику, в первую очередь ситуацию в Сирии. Я изложу российской делегации позицию, которую я представил президенту Путину в ходе моего недавнего визита в Москву», — сказал Нетаньяху.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.