В МИД назвали темы визита Лаврова в Израиль
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направляется в Израиль для обсуждения ситуации в регионе и двусторонних отношений, рассказали в МИД России, сообщает РИА «Новости».
«Лавров направляется в Израиль для обсуждения ситуации в регионе и двусторонних отношений», — отметили в ведомстве.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
«Я буду обсуждать с ними региональную проблематику, в первую очередь ситуацию в Сирии. Я изложу российской делегации позицию, которую я представил президенту Путину в ходе моего недавнего визита в Москву», — сказал Нетаньяху.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.