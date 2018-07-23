В одном из районов Тувы ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву

В Барун-Хемчикском районе Тувы после госпитализации двух молодых людей с подозрениям на сибирскую язву ввели карантин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Ранее двое мужчин 31-34 лет после забоя крупного рогатого скота были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Они были госпитализированы в инфекционное отделение, откуда переведены в республиканскую инфекционную больницу. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести с улучшением.

Реклама

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании распорядился, не дожидаясь подтверждения сибирской язвы, установить карантин на территории чабанской стоянки в местечке «Кудук» сумона Барлык Барун-Хемчикского кожууна, определить границы угрожаемой зоны в радиусе 5 километров от эпизоотического очага, а также утвердить перечень ограничений на оборот животных и продуктов животноводства.

Ранее сообщалось, что в Киргизии 11 человек госпитализированы с сибирской язвой.