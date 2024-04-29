В ПМР рассказали об уничижительных эпитетах в адрес региона со стороны Кишинева

Нелестные эпитеты в адрес Приднестровья со стороны Кишинева, в том числе пренебрежительное «так называемые власти региона», являются неадекватной реакцией властей Молдавии на охлаждение отношений между Кишиневом и Тирасполем. Об этом заявил глава МИД Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Его слова приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Это точно неадекватная реакция, в Евросоюзе нет требований использовать слова-паразиты или уничижительные эпитеты для диалога», — подчеркнул он.

Глава МИД Приднестровья также отметил, что считает это тревожным признаком и «определённым сигналом с медицинской точки зрения».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Молдавии следует пересмотреть свою политику в отношении приднестровского конфликта, чтобы добиться подвижек в процессе его урегулирования.

Ранее в Молдавии рассказали, что Запад поощряет Кишинев совершать беззакония.