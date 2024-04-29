В ЦСКА объяснили сенсационное поражение от «Балтики»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил поражение от калининградской «Балтики» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и назвал переломный момент игры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хорошо складывающийся матч, в котором мы не доиграли пару моментов, был один шикарный стопроцентный эпизод, который мы не использовали. Глупейший пенальти, который немного спутал карты», — заявил Федотов.

Игра завершилась победой «Балтики» со счетом 3:1. Калининградская команда на старте второго тайма открыла счет благодаря голу с пенальти.

Главным арбитром поединка был Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА после этого поражения остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова имеют 38 баллов. «Балтика». которую тренирует бывший футболист армейского клуба Сергей Игнашевич идет на 12-м месте в турнирной таблице. В активе калининградской команды 26 очков.

Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», в активе которого 50 очков.

Ранее в «Зените» одним словом оценили чемпионскую гонку в РПЛ.